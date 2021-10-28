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Драгун и Милич могут попасть в заявку БАТЭ

Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский поделился мнением о состоянии капитана Станислава Драгуна и вингера Неманьи Милича.

«По Драгуну все намного сложнее – тяжелейшая травма. Вот сейчас смотрим, как после этой тренировки отреагирует у него колено.

Милич? Очень надеемся, что он нам все-таки поможет в игре с минским Динамо.

И надеемся, что, уже, может, Стас Драгун попадет в заявку на ближайшую игру, потому что это все-таки капитан, и такой мотивационный момент. Он нужен команде, нужен в раздевалке», – сказал Жуковский.

В последний раз Милич выходил на поле 25 сентября в матче против Руха (2:2). В текущем сезоне серб сыграл 22 игры в высшей лиге, в которых отметился тремя голами и пятью ассистами.

Драгун не играл с 19 июня и всего в нынешнем чемпионате провел 11 поединков, забив пять голов и дважды ассистировав партнерам.

Матч между БАТЭ и минским Динамо пройдет в субботу, 6 ноября. Начало игры — в 15:00.
Источник: sportarena.by
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