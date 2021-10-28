



Пеп Гвардиола — главный экспериментатор

На сайте УЕФА появился технический отчет по клубным турнирам за сезон 2020/21. Эксперты проанализировали тактические тенденции и приемы футбольных команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В отчете также присутствуют женская Лига чемпионов и ЛЧ по футзалу — полезный разбор для узкой специализации, но нас интересуют два самых крупных европейских турнира. Выделим из полученной информации главное.





Кадровая ситуация привела к тому, что тренер «Манчестер Сити» в прошлом сезоне ударился в смелый поиск нового баланса. Основная проблема заключалась в плотном постковидном календаре (Гвардиола очень не любит играть одним и тем же составом и постоянно использует ротацию), а также в отсутствии подходящего центрального форварда. После не самого удачного старта в АПЛ испанский тренер сформировал новую схему «Манчестер Сити» с огромным количеством гибридных ролей и связкой центральных защитников Рубен Диаш — Джон Стоунз. В Англии «Сити» досрочно завоевал титул. На длинной дистанции эксперименты Гвардиолы принесли успех.





Лига чемпионов — другой турнир. Во-первых, здесь небольшая дистанция матчей. Во-вторых, влияние отдельных мелочей на исход встреч плей-офф гораздо сильнее. Индивидуальные ошибки, плохая реализация, ошибка со стартовым планом — если во внутреннем чемпионате эти факторы можно нивелировать успешной игрой в других матчах, то в ЛЧ совсем другой расклад.





Главной чертой прошлогоднего «Сити» стало использование «ложных» позиций. Гвардиола отказался от классических «девяток» — в номинальной роли центрального форварда у него выходили Рахим Стерлинг, Кевин де Брейне, Ферран Торрес и другие футболисты, не являющиеся чистыми нападающими.





Против дортмундской «Боруссии» Гвардиола вообще использовал связку из двух «ложных девяток». Де Брейне и Гюндоган открывались между линиями обороны, поддерживали атаки вторым темпом и создавали фирменный для нынешнего «Сити» организованный хаос в атаке с бесконечной сменой позиций. Соперникам трудно обороняться против такой необычной структуры.





При владении мячом и даже при обороне у отдельных игроков «Сити» нет четкой привязки к определенной позиции. Еще один прием Гвардиолы — «ложные фулбэки». Номинальный крайний защитник Жоау Канселу (может играть как справа, так и слева) постоянно смещался в центр поля — против менхенгладбахской «Боруссии» он забил два гола, используя эти подключения. А при потере мяча становился дополнительным игроком в центре для контрпрессинга «Сити».





Гвардиола в интервью Гари Линекеру на BT Sport объяснял важность использования «ложных фулбэков»: «Такое было и раньше — похожие роли исполняли Фабиан Делф и Александр Зинченко. Это помогает как при владении, так и при обороне — основная идея состоит в том, что мы защищаемся мячом».





Пример такого эпизода — Гюндоган остается в позиции Канселу, а португальский защитник смещается в центр под передачу.





Однако в финале против «Челси» тактические замыслы Гвардиолы не сработали. Томас Тухель продемонстрировал, что классическое использование чистых форвардов все еще может быть эффективным. Победный гол Кая Хавертца пришел после забега Тимо Вернера за спину Диашу. Также в финальной игре «Челси» уверенно оборонялся и работал по атакующим игрокам «Сити», которым явно не хватало типичной «девятки» в чужой штрафной. А на креатив впереди сильно повлияла травма де Брейне — бельгиец получил перелом глазницы и носа в столкновении с Антонио Рюдигером и покинул поле в первом тайме.





С помощью пяти замен можно сильнее влиять на игру

Пандемия существенно повлияла на футбол не только в финансовом плане, но и в игровом. Даже до коронавируса многие тренеры (к примеру, Гвардиола и Юрген Клопп) часто жаловались на перенасыщенный календарь. В новом сезоне из-за короткого перерыва между сезонами и сумасшедшего графика игр увеличилось количество мышечных травм и других повреждений. УЕФА пошел навстречу клубам и разрешил делать по пять замен в еврокубках в основное время и еще одну — в дополнительное.





Идеальный пример матч-менеджмента с использованием сразу шести перестановок — финал Лиги Европы между «МЮ» и «Вильяреалом». Оле-Гуннар Сульшер до последнего тянул с заменами, в то время как Унаи Эмери в три захода поменял пятерых игроков еще до 90-й минуты. В овертайме свежий «Вильяреал» завладел инициативой (владел мячом 60% времени) и подошел к серии пенальти в отличном тонусе. Игроки реализовали все 11 ударов и выиграли трофей.





В прошлом сезоне Лиги Европы запасные игроки забили 100 голов — 16,23% от общего количества. Очевидно, что у тренеров появилось больше возможностей для изменения игры. В этом сезоне английский футбольный клуб «Уимблдон» даже нанял отдельного тренера по заменам, чтобы грамотно управлять перестановками во время матча.





Штрафные и стенки

Две детали, которые клубы часто используют с недавних пор при штрафных ударах у своих ворот. Первая — игрок ложится под стенку для блокировки удара низом. Не так давно Лионель Месси взорвал соцсети, когда прилег в матче «ПСЖ» против «Манчестер Сити». Это распространенный прием, при котором в качестве «лежачего полицейского» используют даже самых статусных футболистов. Насколько это эффективно?





Как показывает ответный матч «Ювентуса» против «Порту» в 1/8, такой игрок нужен — Серджио Оливейра мощно пробил низом со штрафного, на пути мяча никого не оказалось (стенка подпрыгнула), а Войцех Щенсны не дотянулся до удара. Этот гол решил судьбу противостояния и вывел «Порту» в следующий раунд.





Вторая деталь — использование второй стенки из атакующих игроков. В прошлом году футболистам запретили вставать в чужую стенку, но тренеры нашли выход — просто выставляют дополнительный блок. Такую фишку, например, использовал «Краснодар» в матче против «Севильи». Магомед-Шапи Сулейманов нанес обводящий удар в сторону стенки из своих игроков — вратарь Томаш Вацлик слишком поздно увидел летящий в девятку мяч и даже не сместился в сторону.





Еще один пример — эпизод из матча «Аталанты» против «Реала». Тогда три игрока итальянского клуба встали перед стенкой мадридцев лицом к вратарю.





У мяча находились Руслан Малиновский (левша) и Луис Муриэль (правша). Пробил в итоге Муриэль, и это стало неожиданностью для Тибо Куртуа: «На самом деле я думал, что Малиновский будет бить в мой угол. И позднее он сказал мне, что такой и была задумка. Но Муриэль увидел мое месторасположение и нанес блестящий удар». Дополнительная стенка ограничила возможность Куртуа быстро оценить эпизод.





Команды снизили уровень прессинга. Но не все

Пандемия и насыщенный график также повлияли на интенсивность прессинга. Традиционные прессинг-монстры вроде «Ливерпуля», «Аталанты» или «Манчестер Сити» снизили уровень высокого давления — это прямое следствие физической усталости и экономплана отдельных тренеров. На «Ливерпуль» сильно повлияла и кадровая ситуация — Клопп весь прошлый сезон мучился с травмами основных футболистов.





Хотя были и исключения. «Атлетико», например, прибавил в интенсивности прессинга — необычная трансформация для Диего Симеоне. Отдельно отмечаем стиль «Зальцбурга» и «Лейпцига» — «Ред Булл» действительно окрыляет. Обе команды показали рост в PPDA (допущенные передачи на одно оборонительное действие) и заняли первую строчку по двум показателям. «Лейпциг» стал лучшим по среднему количеству попыток контрпрессинга за игру — когда футболисты вступают в отбор в течение пяти секунд после потери мяча. Рядом — «Бавария» и «Барселона».





«Зальцбург» продемонстрировал лучший результат в эффективности контрпрессинга — в среднем они чаще всех возвращали себе мяч в результате ответного давления. На втором месте — «Лейпциг», на третьем — «Бавария».





Вот один из примеров агрессивного прессинга от «Зальцбурга» — под давление попал «Атлетико». Сразу шесть игроков участвуют в отборе на чужой половине. Эпизод заканчивается тем, что «Зальцбург» возвращает себе мяч.





Прессинг все еще остается важнейшим инструментом для многих команд — в следующем году в отчете УЕФА будет гораздо больше примеров позитивной динамики.





В отчете по Лиге чемпионов — 53 страницы, по Лиге Европы — 39. Отличный формат для всех фанатов футбола, статистики и аналитики. К слову, в отчетах присутствуют видеопримеры, можно наглядно оценить прессинг «Зальцбурга» или навесы от Бена Чилуэлла. Достаточно просто нажать кнопку Play.







