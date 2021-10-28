В рамках 1/8 финала Кубка Украины Львов на выезде обыграл в серии пенальти Альянс — 1:1 (3:2).





Еще в начале первого тайма команды обменялись голами — отличились Артур Карноза и Андрей Бусько.





В основное и дополнительное время соперники не выявили сильнейшего, а в серии пенальти точнее были львовяне, благодаря чему пробились в четвертьфинал турнира.





Таким образом, команда Олега Дулуба присоединилась к Шахтеру, Динамо, Александрии и Ворскле.





Сегодня пройдут еще два матча 1/8 финала Кубка Украины. Рух Леонида Кучука сыграет против Зари, а Металлист встретится с Колосом Александра Павловца и Николая Золотова.