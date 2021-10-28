"Львов" Дулуба пробился в четвертьфинал Кубка Украины
В 1/8 финала команда белорусского специалиста лишь в серии пенальти справилась с клубом из первой лиги
В рамках 1/8 финала Кубка Украины Львов на выезде обыграл в серии пенальти Альянс — 1:1 (3:2).
Еще в начале первого тайма команды обменялись голами — отличились Артур Карноза и Андрей Бусько.
В основное и дополнительное время соперники не выявили сильнейшего, а в серии пенальти точнее были львовяне, благодаря чему пробились в четвертьфинал турнира.
Таким образом, команда Олега Дулуба присоединилась к Шахтеру, Динамо, Александрии и Ворскле.
Сегодня пройдут еще два матча 1/8 финала Кубка Украины. Рух Леонида Кучука сыграет против Зари, а Металлист встретится с Колосом Александра Павловца и Николая Золотова.
Источник: sportarena.by
19:00 28/10/2021
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