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"Львов" Дулуба пробился в четвертьфинал Кубка Украины

В 1/8 финала команда белорусского специалиста лишь в серии пенальти справилась с клубом из первой лиги

В рамках 1/8 финала Кубка Украины Львов на выезде обыграл в серии пенальти Альянс — 1:1 (3:2).

Еще в начале первого тайма команды обменялись голами — отличились Артур Карноза и Андрей Бусько.

В основное и дополнительное время соперники не выявили сильнейшего, а в серии пенальти точнее были львовяне, благодаря чему пробились в четвертьфинал турнира.

Таким образом, команда Олега Дулуба присоединилась к Шахтеру, Динамо, Александрии и Ворскле.

Сегодня пройдут еще два матча 1/8 финала Кубка Украины. Рух Леонида Кучука сыграет против Зари, а Металлист встретится с Колосом Александра Павловца и Николая Золотова.
Источник: sportarena.by
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