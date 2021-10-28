+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Беларуска выиграла бронзу ЧМ по художественной гимнастике

Беларуска Анастасия Салос выиграла бронзу чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами

Итоговый результат беларуски в данном виде программы - 26,400 балла.

Как и днем ранее, золото выиграла Дина Аверина. Теперь уже 16-кратная чемпионка мира показала результат 27,100 балла. 

Серебро у ее сестры Арины Авериной - 26,750 балла.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.
Источник: belta.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]