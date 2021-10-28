Беларуска выиграла бронзу ЧМ по художественной гимнастике
Беларуска Анастасия Салос выиграла бронзу чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами
Итоговый результат беларуски в данном виде программы - 26,400 балла.
Как и днем ранее, золото выиграла Дина Аверина. Теперь уже 16-кратная чемпионка мира показала результат 27,100 балла.
Серебро у ее сестры Арины Авериной - 26,750 балла.
Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.
Источник: belta.by
15:49 28/10/2021
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