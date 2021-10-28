Итоговый результат беларуски в данном виде программы - 26,400 балла.





Как и днем ранее, золото выиграла Дина Аверина. Теперь уже 16-кратная чемпионка мира показала результат 27,100 балла.





Серебро у ее сестры Арины Авериной - 26,750 балла.





Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.