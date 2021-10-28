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Игорь Бокий: постараюсь подольше держаться в плавании. Настолько долго, насколько смогу еще завоевывать призовые места

16-кратный паралимпийский чемпион по плаванию Игорь Бокий заявил, что будет стараться как можно дольше держаться в этом виде спорта.

Об этом он рассказал в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".

"Буду стараться подольше держаться в этом спорте и показывать свой результат. Настолько долго, насколько смогу еще завоевывать призовые места", — цитирует спортсмена sb.by.

С Паралимпиады в Токио-2020 Бокий вернулся с пятью золотыми наградами.
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