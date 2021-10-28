Об этом он рассказал в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".





"Буду стараться подольше держаться в этом спорте и показывать свой результат. Настолько долго, насколько смогу еще завоевывать призовые места", — цитирует спортсмена sb.by.





С Паралимпиады в Токио-2020 Бокий вернулся с пятью золотыми наградами.







