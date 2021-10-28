"Шахтер" — первая команда в истории, которая выиграла чемпионат Беларуси, дважды за сезон сменив главного тренера
"Шахтер" досрочно завоевал золото чемпионата Беларуси, обыграв "Гомель" (3:2) в перенесенном матче 15-го тура.
Солигорский клуб стал первым в истории клубом, который выиграл высшую лигу, дважды сменив главного тренера за чемпионский сезон.
Начинал чемпионат у руля "Шахтера" Роман Григорчук, позже его сменил Сергей Гуренко, на место которого, в свою очередь, пришел Алексей Бага.
Для Баги это второе золото чемпионата Беларуси в тренерской карьере, в 2018 году он выиграл высшую лигу с БАТЭ, пишет pressball.by
11:23 28/10/2021
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