+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Шахтер" — первая команда в истории, которая выиграла чемпионат Беларуси, дважды за сезон сменив главного тренера

"Шахтер" досрочно завоевал золото чемпионата Беларуси, обыграв "Гомель" (3:2) в перенесенном матче 15-го тура.

Солигорский клуб стал первым в истории клубом, который выиграл высшую лигу, дважды сменив главного тренера за чемпионский сезон.

Начинал чемпионат у руля "Шахтера" Роман Григорчук, позже его сменил Сергей Гуренко, на место которого, в свою очередь, пришел Алексей Бага.

Для Баги это второе золото чемпионата Беларуси в тренерской карьере, в 2018 году он выиграл высшую лигу с БАТЭ, пишет pressball.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]