Солигорский клуб стал первым в истории клубом, который выиграл высшую лигу, дважды сменив главного тренера за чемпионский сезон.





Начинал чемпионат у руля "Шахтера" Роман Григорчук, позже его сменил Сергей Гуренко, на место которого, в свою очередь, пришел Алексей Бага.





Для Баги это второе золото чемпионата Беларуси в тренерской карьере, в 2018 году он выиграл высшую лигу с БАТЭ, пишет pressball.by











