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"Барселона" официально уволила Кумана с должности главного тренера

Каталонская "Барселона" отправила в отставку главного тренера 58-летнего Роналда Кумана.



Причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне, сообщает сайт "баугранас".

Команда проиграла третий матч подряд в чемпионате Испании, в том числе "эль-классико" против "Реала".

В Лиге чемпионов каталонцы в трех матах минимально одолели только "Динамо".

Главным кандидатом на должность считается Хави Эрнандес, сейчас работает на Ближнем Востоке с "Аль-Саддом".

Рональд Куман возглавил "Барселону" летом 2020 года. Предыдущим местом работы тренера была сборная Нидерландов. Также у Кумана есть опыт работы с АЗ, "Аяксом", "Саутгемптоном", "Эвертоном".

30 октября "Барселона" сыграет в матче чемпионата Испании против "Алавеса", а через три дня приедет в Киев на игру против "Динамо".
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