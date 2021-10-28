Эрик тен Хаг - еще один кандидат на пост главного тренера "Ньюкасла"
Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг может возглавить "Ньюкасл". Английский клуб может предложить специалисту зарплату в более чем 11 миллионов фунтов в год.
Среди тренеров клубов АПЛ больше зарабатывают только Пеп Гвардиола (20 миллионов фунтов) и Юрген Клопп (15 миллионов).
Тем не менее, пишет Football.by, сам тренер не хочет покидать "Аякс" ради работы в "Ньюкасле". В предыдущем сезоне он также отказался возглавить "Тоттенхэм" после отставки Жозе Моуринью.
Другими кандидатами на пост главного тренера "Ньюкасла" считаются Паулу Фонсека, Роберто Мартинес, Фрэнк Лампард и Люсьен Фавр.
09:19 28/10/2021
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