Эрик тен Хаг - еще один кандидат на пост главного тренера "Ньюкасла"

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг может возглавить "Ньюкасл". Английский клуб может предложить специалисту зарплату в более чем 11 миллионов фунтов в год.