+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Манчестер Юнайтед назревает серьезный бунт

Футболисты недовольны тактикой главного тренера и выступают против капитанства Гарри Магуайра - СМИ.


В Манчестер Юнайтед назревает серьезный бунт. По информации The Times, футболисты недовольны тактикой главного тренера, а потому не выкладываются на тренировках и обвиняют друг друга в последних неудачах.

СМИ сообщает, пишет Кorrespondent.net, что после поражения от Лестера 2:4, наставник команды Оле-Гунар Сольскьяер собрал футболистов на встречу где предложил высказать свои претензии и найти путь выхода из кризиса.

В результате игроки начали обвинять друг друга в поражении, а один неназваный футболист даже высказал сомнения в правильности передачи капитанской повязки Гарри Магуайру всего через полгода после перехода из Лестера.

Также некоторые "манкунианцы" выразили несогласие с тактикой и тем фактом что главный тренер не меняет игроков на матчи, даже если они откровенно не в форме.

Напомним, после девяти туров английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед имеет 14 очков в активе и идет на седьмом месте. При этом "манкунианцы" не побеждали с 19 сентября, когда обыграли 2:1 Вест Хэм.

В последнем туре МЮ разгромно уступил Ливерпулю 0:5. Команда потерпела 3 поражения в последних 4 турах чемпионата Англии.

 
Источник: Артем Карабец
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]