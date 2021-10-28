



В Манчестер Юнайтед назревает серьезный бунт. По информации The Times, футболисты недовольны тактикой главного тренера, а потому не выкладываются на тренировках и обвиняют друг друга в последних неудачах.





СМИ сообщает, пишет Кorrespondent.net, что после поражения от Лестера 2:4, наставник команды Оле-Гунар Сольскьяер собрал футболистов на встречу где предложил высказать свои претензии и найти путь выхода из кризиса.





В результате игроки начали обвинять друг друга в поражении, а один неназваный футболист даже высказал сомнения в правильности передачи капитанской повязки Гарри Магуайру всего через полгода после перехода из Лестера.





Также некоторые "манкунианцы" выразили несогласие с тактикой и тем фактом что главный тренер не меняет игроков на матчи, даже если они откровенно не в форме.





Напомним, после девяти туров английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед имеет 14 очков в активе и идет на седьмом месте. При этом "манкунианцы" не побеждали с 19 сентября, когда обыграли 2:1 Вест Хэм.





В последнем туре МЮ разгромно уступил Ливерпулю 0:5. Команда потерпела 3 поражения в последних 4 турах чемпионата Англии.















