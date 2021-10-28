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Трусова выступала на Гран-при США с переломом стопы

Российская фигуристка Александра Трусова выступала на Гран-при США (Skate America) в Лас-Вегасе с переломом стопы. О травме было известно ещё до её вылета в Соединённые Штаты Америки.

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press


В российской команде обсуждалось снятие 17-летней спортсменки с соревнований, однако она всё же поехала в США, пишет news.ru со ссылкой на «Матч ТВ». 

В итоге Трусова выиграла турнир с результатом 232,27 балла. Она была первой как в короткой, так и в произвольной программе, где исполнила один четверной прыжок. На второй строчке расположилась ещё одна ученица Этери Тутберидзе, Дарья Усачёва.

Следующий этап Гран-при по фигурному катанию пройдёт с 29 по 31 октября в Канаде.

Ранее Трусова заявила, что на данный момент её форма не соответствует той, что была на контрольных прокатах. Фигуристка отметила, что постарается вернуть её для отбора на Олимпийские игры в Пекине.
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