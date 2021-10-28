— Провели плохой первый тайм, в котором пропустили быстрый, очень быстрый гол. Но во втором тайме смогли переломить матч, забили голы. Помогли ребята, которые вышли на замену, внесли свою лепту, цитирует Football.by. Это говорит о том, что у этого состава большой потенциал. Но еще раз говорю, несмотря на победные эмоции, первый тайм — это большая пища для размышлений. Мы выглядели неважно. Но с другой стороны, обыграли сильную команду на выезде, причем как раз тогда, когда это было нужно, и закончили чемпионат на первом месте. Поздравляю Солигорск, команду, ребят с чемпионством! Со своей миссией — не помешать и не навредить — я справился.









— Вашу команду деморализовал быстрый гол или же "Шахтер" не был готов к таким скоростям, которые "Гомель" показал в первом тайме?





— Не совсем правильно говорить, что мы не были готовы. Естественно, мы готовились, смотрели, в каком ключе действует "Гомель". Да, повлиял гол. Плюс мы долго после него приходил в себя и не справили с прессингом в середине поля. Нам абсолютно не удался переход из обороны в атаку — не было адресата или же не доходил мяч. Мы были практически без него, так что о позиционной игре говорить не приходится. Были проблемы и с началом атаки. Все эти перечисленные мной элементы игры забрал под свой контроль соперник.





— Потасовка, затеянная Гутором в конце первого тайма, — это в порыве эмоций или же там был элемент провокации, чтобы сломать настрой "Гомеля"?





— Пятьдесят на пятьдесят. Это был такой хоккейный прием: когда что-то не идет, надо подраться там немного, скинуть перчатки. Ну, я так, утрирую, конечно, шутливо. Но игра сама по себе была очень эмоциональная. Четыре мужика между собой что-то выясняют — бывает такое в спорте. Благо обошлось без страшного рукоприкладства, какого-то хамства и подлостей. Но порой такие моменты бывают. Я не встаю на защиту ни одной, ни другой стороны. Это часть игры.





— Есть ли у вас вопросы к работе судейской бригады?





— Нет.





— Каким образом справлялись с проблемами первого тайма, в частности, с переходом из обороны в атаку?





— Во-первых, стали сами играть повыше, чтобы не давать сопернику легко начинать атаки. Чтобы он как можно меньше находился с мячом. Хотя они все равно эпизодами удачно находили возможности, получали мяч между нашими линиями.





— В середине второго тайма вы перестроились на 4-4-2. Почему?





— Вышел Скавыш. Так как требовалась замена Кендышу, мы должны были выпускать белоруса. Юра не так давно тренируется после продолжительной паузы, он перенес неприятную операцию. Всю игру он бы не сыграл. Поэтому Максим выходил в пару Дарбо. Но назвать его "десятым номером" все же не приходится, у него несколько другие качества. Поэтому такое решение. Хорошо, что Макс вышел и забил.





— Что с Сачивко? Он вроде бы готовился к игре.





— Недомогание. У человека такое пограничное состояние. Учитывая нынешнюю ситуацию, решили оградить его от игры. Ничего такого там нет, просто перестраховались.





— В связи с этим в центре обороны вышел Бегунов, и уже на первой минуте вы получили проникающий пас между защитниками и гол. Это как-то связано?





— Нет, это можно списать на хорошее открывание нападающего "Гомеля" и хорошую комбинацию соперника. Футболисты хозяев очень здорово все сделали.





— Знаю о заявлении "Шахтера" по поводу вручения кубка, но тем не менее, после такой эмоциональной игры и победы нет осадочка, что не получили его прямо здесь?





— Да нет. Как есть, так есть. Да, эта церемония — она для истории. Для кого-то она первая. Но в первую очередь мы должны понимать, что титул и чемпионство — это шанс для участия в Лиге чемпионов, шанс пролезть все-таки туда. А вручат трофей сегодня или завтра — главное, что большая задача была выполнена. У меня никакого осадка нет.





— Это ваш первый белорусский трофей не в БАТЭ, но все три гола на счету бывших игроков борисовчан… Насколько для вас странно, что это все не в Борисове?





— Если отбросить всю сентиментальность, профессиональный спорт расставляет свои акценты. Поэтому приходится жить, как получается. Обстоятельства меняются, на что-то ты повлиять не можешь. Ну, забили и забили.





— Показалось, что Гутор был сегодня со старта несколько нервным. Это какая-то дополнительная мотивация со стороны тренерского штаба?





— Несмотря на это, что это была не последняя возможность оформить трофей, матч не рядовой. Все мы люди, был эмоциональный период у всех. Может быть, это сказалось. Такой сумасшедшей накачки не было, чтобы тут устроить совсем побоище, но тем не менее понятно, что матч для нас был не проходным.





— Пару слов о "Гомеле". Чем он так хорош, с вашей точки зрения?





— Я уже немного этого коснулся выше. У "Гомеля" хороший подбор исполнителей, которые любят футбол, любят работать. Они знают, что от них хотят, и тренер знает, как из каждого из них выжать максимум. Они пришли к такому рубежу, когда они могут радоваться футболу и получать от него удовольствие. Тем более при такой атмосфере, на фантастическом стадионе, со своими болельщиками. Все сложилось. Наверняка нужно отдать должное и спортивному директору, и остальному персоналу, ну и, конечно, главному тренеру. Честно говоря, даже когда разбираешь "Гомель" перед игрой, приятно за ними смотреть, за их взаимодействиями, что они делать и для чего. Приятно, что в Беларуси есть такая команда. А нам приятно было ее обыграть, тем более на выезде.





— Вы решили задачу с чемпионством. Что с вашими дальнейшими перспективами?





— У нас осталось еще четыре игры. Невзирая на то, что Хадаркевич на днях перенес операцию на паховых кольцах, есть небольшие проблемы у Политевича, плюс Сачивко выбыл — будет ротация. Нужно чтобы люди получили игровую практику, шанс себя проявить, а мы могли порассуждать о будущем. Плюс непонятно, что будет с легионерами и новым лимитом.





— Где себя видите в 2022 году?





— Блин, ну сложно сказать. Тут о ближайшем декабре сложно что-то сказать. Не знаю. Сейчас "вкручу шампусика" и пойду пока что домой.





— Вы третий тренер за сезон в "Шахтере". Оцените вклад своих предшественников?





— Да, конечно. Я уже сказал, что моя миссия была не навредить. Мой вклад минимальный, я провел всего шесть туров. Некоторое время ушло на знакомство и притирку. А то, что было "до" — комплектование команды, сборы, какие-то перестановки — конечно, это вклад людей, которые все это начинали. Мне же с первого дня, когда я появился за воротами базы, главное было не навредить.





— Вы уже упомянули "шампусик". Будете ли отмечать чемпионство прямо сейчас или все же подождете окончания сезона?





— Как вы думаете — если у тебя в автобусе Филипенко, чего ты тут можешь дождаться? Только следующей остановки, чтобы "дозаправиться". Естественно, что-то сейчас придумаем. "Лизнем" сегодня, а там будем готовиться дальше.