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Майк Тайсон объявил, что готовится к возвращению в ринг

Майк увеличивает интенсивность тренировок.



Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон всё больше набирает кондиции перед возвращением в большой спорт, пишет rus.lb.ua.

53-летний боксер в очередной раз показал потрясающую физическую форму на тренировке, на котором с невероятной скоростью поработал "на лапах".

В конце апреля именитый американец объявил, что готовится к возвращению в ринг, и в благотворительных целях готов провести несколько боев.

Многие авторитеты в мире бокса скептически относятся к этой затеи "Железного Майка".
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