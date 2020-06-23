Майк Тайсон объявил, что готовится к возвращению в ринг
Майк увеличивает интенсивность тренировок.
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон всё больше набирает кондиции перед возвращением в большой спорт, пишет rus.lb.ua.
53-летний боксер в очередной раз показал потрясающую физическую форму на тренировке, на котором с невероятной скоростью поработал "на лапах".
В конце апреля именитый американец объявил, что готовится к возвращению в ринг, и в благотворительных целях готов провести несколько боев.
Многие авторитеты в мире бокса скептически относятся к этой затеи "Железного Майка".
07:42 28/10/2021
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