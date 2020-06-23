







Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон всё больше набирает кондиции перед возвращением в большой спорт, пишет rus.lb.ua.





53-летний боксер в очередной раз показал потрясающую физическую форму на тренировке, на котором с невероятной скоростью поработал "на лапах".





В конце апреля именитый американец объявил, что готовится к возвращению в ринг, и в благотворительных целях готов провести несколько боев.





Многие авторитеты в мире бокса скептически относятся к этой затеи "Железного Майка".