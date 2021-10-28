Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов дисквалифицирован на два года в Казахстане. В матче с "Кайратом" он увел команду с поля
Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов дисквалифицирован на два года в Казахстане.
Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ.
51-летний специалист наказан за то, что по ходу первого тайма матча с "Кайратом" увел команду в подтрибунное помещение в знак несогласия с судейством, пишет Прессбол. Спустя несколько минут после ухода с поля "Астана" вернулась доиграть матч, который завершился победой "Кайрата" со счетом 1:0.
После игры Тихонов заявил, что уход с поля был инициативой команды, а он лишь поддержал футболистов.
Дисквалификация Тихонова предполагает, что на протяжении 24 месяцев он не сможет руководить командой с тренерской скамьи в матчах под эгидами КФФ и Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК), сообщает kff.kz..
07:19 28/10/2021
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