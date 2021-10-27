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Шахтёр - чемпион Беларуси. Горняки оформили титул за три тура до конца

Шахтёр защитил чемпионство Беларуси, в драматическом матче обыграв Гомель

Шахтёр - чемпион Беларуси. Горняки оформили титул за три тура до конца
Гомель - Шахтёр. Фото: ФК Гомель
В рамках перенесённого матча 15-го тура чемпионата Беларуси Гомель на своём поле солигорский Шахтёр со счётом

В первом тайме отличились хозяева усилиями Андрея Соловья уже на первой минуте матча. Следующего гола болельщики ждали 65 минут, горняки сравняли счёт благодаря Егору Филипенко.

 Далее команды отличились быстрыми голами: на 76-й минуте приблизил Шахтёр к чемпионству Максим Скавыш, но уже через три минуты Вадим Побудей сравнял счёт.

На 91-й минуте благодаря отскоку мяча от игрока Гомеля Егор Филипенко оформил дубль и тем самым оформив окончательный счёт 3:2 в пользу горняков.

Шахтёр в третий раз в своей истории стал чемпионом Беларуси и защитил чемпионский титул 2020-го года. Напомним, что первый трофей солигорчане выиграли в 2005-м году.

Таким образом, Шахтёр застолбил первую позицию с 68-ю очками в активе. Следующий матч горняки сыграют в воскресенье, в рамках перенесённого противостояния 16-го тура, в гостях против Минска.

Гомель сохранил четвёртое место с 52-мя очками. Следующий матч рыси проведут 7 ноября в гостях против Ислочи.
sportarena.by
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