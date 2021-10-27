В рамках перенесённого матча 15-го тура чемпионата Беларуси Гомель на своём поле солигорский Шахтёр со счётом





В первом тайме отличились хозяева усилиями Андрея Соловья уже на первой минуте матча. Следующего гола болельщики ждали 65 минут, горняки сравняли счёт благодаря Егору Филипенко.





Далее команды отличились быстрыми голами: на 76-й минуте приблизил Шахтёр к чемпионству Максим Скавыш, но уже через три минуты Вадим Побудей сравнял счёт.





На 91-й минуте благодаря отскоку мяча от игрока Гомеля Егор Филипенко оформил дубль и тем самым оформив окончательный счёт 3:2 в пользу горняков.





Шахтёр в третий раз в своей истории стал чемпионом Беларуси и защитил чемпионский титул 2020-го года. Напомним, что первый трофей солигорчане выиграли в 2005-м году.





Таким образом, Шахтёр застолбил первую позицию с 68-ю очками в активе. Следующий матч горняки сыграют в воскресенье, в рамках перенесённого противостояния 16-го тура, в гостях против Минска.





Гомель сохранил четвёртое место с 52-мя очками. Следующий матч рыси проведут 7 ноября в гостях против Ислочи.



