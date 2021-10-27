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Умер известный спортивный психолог Николай Волков

Он работал с Домрачевой, Азаренко, Самсоновым, Мирным и другими звездами

Известный белорусский спортивный психолог, заслуженный тренер Беларуси Николай Волков умер на 79-м году жизни.

Он долгое время возглавлял центр психологической службы образования Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов физкультуры, спорта и туризма. Читал лекции в БГУФК и Высшей школе тренеров. Работал в олимпийских сборных СССР, Беларуси, Алжира и Индии.

Волков создал в Беларуси "Школу общения" для студентов-психологов, чтобы повышать их профессиональную компетенцию. В ней были подготовлены инструкторы-методисты по аутогенной тренировке, психологи многих белорусских сборных.

Николай Волков успел поработать со звездами отечественного спорта — теннисистом-настольником Владимиром Самосоновым, фристайлисткой Аллой Цупер, биатлонисткой Дарьей Домрачевой, теннисистами Максимом Мирным и Викторией Азаренко и многими другими, сообщает БЕЛТА.
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