Олимпийская деревня Игр в Пекине откроется 27 января
Об этом сообщил на пресс-конференции вице-председатель оргкомитета зимних Олимпийских игр, заместитель мэра китайской столицы Чжан Цзяньдун.
"2 февраля начнется эстафета олимпийского огня", - добавил он.
Огонь был доставлен из Афин в Пекин 20 октября.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские - с 4 по 13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года, пишет ru.oxu.az со ссылкой на ТАСС.
19:09 27/10/2021
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