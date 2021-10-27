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Олимпийская деревня Игр в Пекине откроется 27 января

Об этом сообщил на пресс-конференции вице-председатель оргкомитета зимних Олимпийских игр, заместитель мэра китайской столицы Чжан Цзяньдун.

"2 февраля начнется эстафета олимпийского огня", - добавил он.

Огонь был доставлен из Афин в Пекин 20 октября.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские - с 4 по 13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года, пишет ru.oxu.az со ссылкой на ТАСС.
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