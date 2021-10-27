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Australian Open могут пропустить первая и вторая ракетки мира - причина банальна

Организаторы отказались делать послабления для не прошедших вакцинацию теннисистов.

Фото: Getty Images
Джокович может пропустить Australian Open

Australian Open может пройти без первой и второй ракеток мужского тенниса. Серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев могут пропустить соревнования из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.

Как сообщил премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс, послаблений не намерены делать ни для кого, даже для многократного победителя турнира Джоковича.

"Я хочу поставить в известность каждого жителя штата Виктория, что мое правительство не будет делать послабления для невакцинированных игроков.

Я не считаю правильным просить людей на трибунах и работников турнира вакцинироваться, когда теннисисты этого не делают. Можно сказать, что вопрос уже решен", – цитирует Эндрюса The Guardian.

Напомним, серб Новак Джокович - рекордсмен Australian Open. Он выигрывал турнир девять раз в карьере. В следующем году соревнования пройдут с 17 по 30 января.
korrespondent.net
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