Фото: Getty Images

Джокович может пропустить Australian Open





Australian Open может пройти без первой и второй ракеток мужского тенниса. Серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев могут пропустить соревнования из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.





Как сообщил премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс, послаблений не намерены делать ни для кого, даже для многократного победителя турнира Джоковича.





"Я хочу поставить в известность каждого жителя штата Виктория, что мое правительство не будет делать послабления для невакцинированных игроков.





Я не считаю правильным просить людей на трибунах и работников турнира вакцинироваться, когда теннисисты этого не делают. Можно сказать, что вопрос уже решен", – цитирует Эндрюса The Guardian.





Напомним, серб Новак Джокович - рекордсмен Australian Open. Он выигрывал турнир девять раз в карьере. В следующем году соревнования пройдут с 17 по 30 января.



