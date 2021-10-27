Чингиз Аллазов, таиландский бокс, К-1 – 1,8 млн подписчиков





Можем поспорить, что большинство жителей Беларуси не знают этого спортсмена. Между тем, именно он является лидером среди спортсменов Беларуси по числу подписчиков. Чингиз – 28-летний боец муай-тай и К-1, 14-кратный чемпион мира среди любителей и профессионалов. Родился в Грузии в азербайджанской семье, семья переехала в Минск, когда будущему бойцу не было и года. На любительском ринге провел 207 боев, в 204 одержал победу. Статистика на профессиональном ринге также впечатляет: 57 побед в 62 боях.





В своем аккаунте Чингиз, как правило, размещает фото с турниров и тренировок, анонсирует свои бои.





Виктория Азаренко, теннис – 700 тыс. подписчиков





Известнейшая теннисистка, первая (и пока единственная) белоруска, становившаяся №1 в мировом рейтинге WTA, олимпийская чемпионка – Виктория Азаренко в представлении не нуждается. Свой инстаграм ведет достаточно активно (более тысячи публикаций!). Как правило, пишет на английском языке. О спорте в ее инстаграме немного – Виктория предпочитает размещать селфи, фото в купальнике и фотографии с сыном.





Андрей Арловский, ММА – 365 тыс. подписчиков





Самый известный белорусский боец в MMA, живет в США. "Питбуль" (прозвище Арловского) в свое время считался одним из самых перспективных бойцов смешанных единоборств и даже становился чемпионом UFC в тяжелом весе. Сейчас до титульных боев не дотягивается, однако постоянно участвует в турнирах UFC.





Инстаграм ведет на английском и русском языках. Пишет обо всем, что происходит в его жизни: как ездил с сыновьями на велосипедах встречать рассвет, зачем ходил с женой на пилатес и как провел тренировку.





Арина Соболенко, теннис – 292 тыс. подписчиков





На сегодняшний день - сильнейшая белорусская теннисистка, занимающая 2-е место в рейтинге WTA. По числу подписчиков отстает от Азаренко более чем в два раза. Но и ее инстаграм совсем не такой "домашний", как у Виктории. Большая часть публикаций – именно о спорте и выступлениях Арины на различных турнирах, хотя и "личное" прорывается. В том числе и достаточно смелые фото.





Николай Литвин, дрифт – 136 тыс. подписчиков





В одном из интервью Николай Литвин заявил, что в 2019 году он заработал $1 млн. 29-летний предприниматель из Гродно владеет IT-компанией, купил франшизу Black Star Car Wash и активно участвует в автогонках – он вице-чемпион Беларуси по дрифту. По его признанию, на дрифт тратит около $100 тыс. в год.





Аккаунт в инстаграме посвящен, в первую очередь, автомобилям и автоспорту. В последнее время обновляется очень редко, 4-5 постов в год.





Алина Горносько, гимнастика – 63 тыс. подписчиков





Гимнастка, призер Олимпийских игр-2020 в Токио. В аккаунте Алины нет философских бесед или душещипательных историй. Он – набор ярких моментов из жизни спортсменки. Вот – Алина на тренировке. А еще – в шезлонге на пляже. И, конечно же, фото с соревнований.





Анастасия Мирончик-Иванова, легкая атлетика – 49,7 тыс. подписчиков





Гламур, гламур, гламур – так можно охарактеризовать инстаграм известной белорусской бегуньи. Кадры фотосессий, "мотивирующие" статусы в стиле "Мир уступает дорогу тому, кто знает, куда идёт!" На фото – исключительно Анастасия.





Елена Левченко, баскетбол – 45,2 тыс. подписчиков





Одна из самых известных баскетболисток Беларуси, участница Олимпийских игр, чемпионатов мира и финала женской НБА. Сейчас Елена Левченко защищает цвета греческого "Панатинаикоса". В Инстаграме рассуждает о политике и спорте, рассказывает о себе и своих взглядах.





Александра Саснович, теннис – 38,1 тыс. подписчиков





Третья ракетка Беларуси в инстаграме немногословна. Фото без подписи либо с коротким, в 2-3 слова, пояснением – вот стиль Александры. Тенниса в аккаунте немного, зато достаточно цветов, улыбок и релакса.





Екатерина Вандарьева, единоборства – 31,8 тыс. подписчиков





Екатерину не раз называли первой красавицей муай тай. Инстаграм многократной чемпионки мира по таиландскому боксу – это она, ее сын и единоборства.





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Удивительно, но упоминаемость белорусских спортсменов в медиа далеко не всегда совпадает с их популярностью в соцсетях. Из всех медалистов последней Олимпиады в десятке есть лишь гимнастка Алина Горносько. А у единственного белорусского олимпийского чемпиона на ОИ-2020 в Токио, Ивана Литвиновича и вовсе всего 2636 подписчиков.





Также в топ-10 нет ни одного белорусского футболиста или хоккеиста. И это при том, что во всем мире именно представители футбола являются самыми популярными спортсменами в инстаграме! Так, в мировом топ-100 аккаунтов с наибольшим количеством подписчиков входит 10 действующих футболистов, а Криштиану Роналду и вовсе возглавляет список c 359 миллионами подписчиков. Самым популярным белорусским футболистом является минский динамовец Артем Быков – у него 29,5 тыс. подписчиков.





Фото: из инстаграм-аккаунтов спортсменов