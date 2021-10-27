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Белорусская "художница" Горносько стала второй на чемпионате мира. До золота не хватило менее 2-х баллов

За свое выступление спортсменка получила 25,950 балла от судей - до золота ей не хватило менее двух баллов.

© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
 
Белоруска Алина Горносько завоевала серебро на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии, сообщает пресс-служба НОК.
По итогам упражнения с обручем она получила от судей 25.950 балла. Первое место заняла россиянка Дина Аверина (27.750 балла), третье - итальянка София Раффаэлли (25.850 балла).

Еще одна фаворитка - сестра Дины Авериной, Арина, во время выступления уронила обруч и оказалась на шестом месте в итоговом протоколе.

В упражнениях с мячом Горносько завоевала бронзовую медаль, набрав 27.300 балла. Золото и серебро выиграли россиянки Дина и Арина Аверины.
Турнир продолжится завтра - гимнастки покажут упражнения с булавами и лентой.
Алина Горносько, напомним, была бронзовым призером Олимпиады в Токио.

В японском Китакюсю сегодня станут известны призеры в соревновании с мячом. В четверг, 28 октября, пройдут индивидуальные упражнения с булавами и лентой, а 29 октября - финал в групповом многоборье. На 30 и 31 октября запланированы групповые упражнения и командное первенство.
sputnik.by
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