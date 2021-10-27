Шахтер не получит чемпионский кубок. Даже если сегодня переиграет Гомель
Дело в том, что клуб попросил организовать праздничные мероприятия на домашнем матче
Сегодня солигорский Шахтер досрочно может стать чемпионом Беларуси в случае победы над Гомелем в выездном поединке.
Однако праздничные мероприятия пройдут на ближайшем домашнем матче горняков. Соответствующую просьбу направило в АБФФ руководство горняков.
Солигорчане с 65 очками лидируют в турнирной таблице Высшей лиги.
Шахтер и Гомель сыграют сегодня, 27 сентября. Начало встречи — 19:30.
Источник: sportarena.by
15:40 27/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение