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Шахтер не получит чемпионский кубок. Даже если сегодня переиграет Гомель

Дело в том, что клуб попросил организовать праздничные мероприятия на домашнем матче

Сегодня солигорский Шахтер досрочно может стать чемпионом Беларуси в случае победы над Гомелем в выездном поединке.

Однако праздничные мероприятия пройдут на ближайшем домашнем матче горняков. Соответствующую просьбу направило в АБФФ руководство горняков.

Солигорчане с 65 очками лидируют в турнирной таблице Высшей лиги.

Шахтер и Гомель сыграют сегодня, 27 сентября. Начало встречи — 19:30.
Источник: sportarena.by
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