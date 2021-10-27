Сегодня солигорский Шахтер досрочно может стать чемпионом Беларуси в случае победы над Гомелем в выездном поединке.





Однако праздничные мероприятия пройдут на ближайшем домашнем матче горняков. Соответствующую просьбу направило в АБФФ руководство горняков.





Солигорчане с 65 очками лидируют в турнирной таблице Высшей лиги.





Шахтер и Гомель сыграют сегодня, 27 сентября. Начало встречи — 19:30.