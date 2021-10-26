Пожалуй, это был самый статусный матч женской национальной сборной на своей арене за последние годы. Для него выделили целый стадион "Динамо" и прайм-тайм единственного спортивного канала страны.





В Беларусь и правда приехали суперзвезды. И если соперникам мужской сборной с недавних пор сюда путь заказан, то у женщин все несколько проще.





Сборная Нидерландов — серебряный призер последнего чемпионата мира, в финале она уступила американкам (0:2). В ее составе россыпь суперзвезд женского футбола: Лике Мартенс из "Барселоны", Вивиан Мидема из "Арсенала" (правда, одна из лучших нападающих АПЛ не была включена в состав), Джеки Грунен из "Манчестера Юнайтед", Шенис ван де Занден из "Вольфсбурга", рекордсменка по количеству проведенных матчей за "Оранье" Шерида Спице из "Аякса" — 191 матч и 42 гола! В женском футболе вообще показатели матчей за национальную сборную сильно отличаются от мужских.





Что касается национальной женской сборной Беларуси, на данный момент она находится на 53-м месте в рейтинге ФИФА (Нидерланды — на 4-м).





Мало того, что класс соперниц был несопоставим, нашему главному тренеру Юрию Малееву было непросто и по иной причине — часть футболисток он не смог вызвать на сбор из-за болезней: коронавирус бушует везде. Еще часть отсеялась непосредственно перед матчем. В запасе у нашей команды было всего несколько доступных человек. И тем не менее хозяйки дали бой грозным соперницам!





Какое-то время даже закрадывались мысли, что белоруски смогут сотворить сенсацию. "Сенсация" — это 0:0, хотя у нашей команды было несколько возможностей и забить, а еще однажды арбитр встречи армянка Араксия Сарабекян могла назначать пенальти в ворота гостей за фол на Анастасии Линник, однако ее свисток промолчал.





В конце концов, преимущество "Оранье" сказалось. Соперницы переиграли нашу команду по опасным моментам, в том числе по ударам (32-4, в створ 8-2), что и переросло в итоге в забитые голы. Сначала дальнюю "девятку" поразила Мартенс, а спустя четыре минуты ван де Донк преобразовала в гол передачу с правого фланга...





После двух матчей (в первом беларуски на своем поле разгромили Кипр — 4:1) у нашей команды 3 очка и четвертое место в турнирной таблице отборочной группы. Впереди — матч в гостях у сборной Чехии 26 ноября.





Беларусь — Нидерланды — 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 — Мартенс (71). 0:2 — ван де Донк (75).







FOOTBALL.BYОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ Football.By - Белорусский и мировой футбол НОВОСТИ. СТАТЬИ. ИНТЕРВЬЮ Футбол в мире / Чемпионаты мира Женщины. Квалификация ЧМ-2023. Беларусь - Нидерланды. Фото abff.by Женская сборная держалась полтора тайма против финалисток чемпионата мира, но проиграла (+ВИДЕО) 26.10.2021 22:51 В матче квалификации чемпионата мира 2023 года женская сборная Беларуси на стадионе "Динамо" потерпела поражение от соперниц из Нидерландов. Пожалуй, это был самый статусный матч женской национальной сборной на своей арене за последние годы. Для него выделили целый стадион "Динамо" и прайм-тайм единственного спортивного канала страны. В Беларусь и правда приехали суперзвезды. И если соперникам мужской сборной с недавних пор сюда путь заказан, то у женщин все несколько проще.

Сборная Нидерландов — серебряный призер последнего чемпионата мира, в финале она уступила американкам (0:2). В ее составе россыпь суперзвезд женского футбола: Лике Мартенс из "Барселоны", Вивиан Мидема из "Арсенала" (правда, одна из лучших нападающих АПЛ не была включена в состав), Джеки Грунен из "Манчестера Юнайтед", Шенис ван де Занден из "Вольфсбурга", рекордсменка по количеству проведенных матчей за "Оранье" Шерида Спице из "Аякса" — 191 матч и 42 гола! В женском футболе вообще показатели матчей за национальную сборную сильно отличаются от мужских.

Что касается национальной женской сборной Беларуси, на данный момент она находится на 53-м месте в рейтинге ФИФА (Нидерланды — на 4-м). Мало того, что класс соперниц был несопоставим, нашему главному тренеру Юрию Малееву было непросто и по иной причине — часть футболисток он не смог вызвать на сбор из-за болезней: коронавирус бушует везде. Еще часть отсеялась непосредственно перед матчем. В запасе у нашей команды было всего несколько доступных человек. И тем не менее хозяйки дали бой грозным соперницам!

Какое-то время даже закрадывались мысли, что белоруски смогут сотворить сенсацию. "Сенсация" — это 0:0, хотя у нашей команды было несколько возможностей и забить, а еще однажды арбитр встречи армянка Араксия Сарабекян могла назначать пенальти в ворота гостей за фол на Анастасии Линник, однако ее свисток промолчал.

В конце концов, преимущество "Оранье" сказалось. Соперницы переиграли нашу команду по опасным моментам, в том числе по ударам (32-4, в створ 8-2), что и переросло в итоге в забитые голы. Сначала дальнюю "девятку" поразила Мартенс, а спустя четыре минуты ван де Донк преобразовала в гол передачу с правого фланга...

После двух матчей (в первом белоруски на своем поле разгромили Кипр — 4:1) у нашей команды 3 очка и четвертое место в турнирной таблице отборочной группы. Впереди — матч в гостях у сборной Чехии 26 ноября.

Беларусь — Нидерланды — 0:2 (0:0) Голы: 0:1 — Мартенс (71). 0:2 — ван де Донк (75).

Положение команд: Нидерланды - 10 очков (4 матча), Исландия - 6 (3), Чехия - 4 (3), БЕЛАРУСЬ - 3 (2), Кипр - 0 (4).



