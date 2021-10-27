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Мбаппе точно перейдет в Реал - СМИ

Журналисты узнали про готовое соглашение француза с мадридцами, которое будет подписано в феврале.


Килиан Мбаппе на 100% перейдет в мадридский Реал. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. По словам инсайдера, у француза уже есть согласованный контракт с мадридским клубом, который будет подписан в феврале 2022-го года.

"Мбаппе решил рискнуть. Дело не в деньгах. И не в том, чтобы покинуть ПСЖ или Францию. Дело в том, что он ищет новый вызов и хочет играть в Реале. Когда воля сильна, трудно передумать.

У него уже есть контракт с Реалом. Он не может поставить подпись до февраля. Только невероятный сюрприз может изменить это окончательное решение Килиана. Он уже определился", – рассказал Ди Марцио Wett Freunde.

Напомним, контракт Мбаппе с ПСЖ действует до июня следующего года. Форвард отклонил уже несколько предложений от парижан по поводу продления соглашения. В нынешнем сезоне нападающий провел в составе ПСЖ 12 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.
Источник: korrespondent.net
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