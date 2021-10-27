Олег Никифоренко. Фото: Рух





Хавбек молодежной сборной Беларуси и Руха Олег Никифоренко поделился мнением о целесообразности введения лимита на молодых в чемпионате Беларуси.





«Мое мнение, что лимит – это плохо, потому что если есть в команде два лимитчика, то если один посильнее, он и будет все время играть, у него не будет никакого роста. В том году не было лимита. Посмотрите, сколько игроков национальной сборной играет. Тот же Лисакович, он подходил под ту сборную, Бахар, Швецов, Плотников, Павлюченко, Концевой, Гречихо. Уже семь… Вы говорите, что футбольные специалисты говорят, что нам не хватает мотивации. Кому ее не хватает? Кому мотивации не хватает? Это бред.





Вы думаете, кто-то хочет играть в чемпионате Беларуси из молодежной сборной? Все хотят уехать в более сильный чемпионат и играть там, а не сидеть тут условно как лимитчик, цитирует Спортарена.





Не знаю, как наглее, но ментально они [соперники молодежной сборной Беларуси в квалификации Евро-2023] лучше готовы. Вот мы берем Португалию – люди играют в ведущих чемпионатах. Человек играет в Арсенале, Вулверхэмптоне. Ну, ментально они же будут сильнее нас, правильно? Это даже специалисту не надо говорить. Это каждый будет говорить.





Когда видим на поле их, теряемся? Нет, никто не теряется. Вы правильно меня поймите, ментально он просто посильнее, но когда ты на поле, без разницы кто против тебя играет: из Арсенала человек или из Ислочи, БАТЭ, Руха.





То, чему меня учил Питер Ливен. Он был помощником Марцела [Лички] в Динамо Брест, мне было 18 лет, они это делают в Шотландии условно в 13. И он мне многое дал. Может быть, [дело] в тренерах. Есть глава федерации, они решают, как будет лучше», – сказал Никифоренко.





В нынешнем сезоне полузащитник провел 13 матчей в высшей лиге, забив один мяч. Ранее в карьере Никифоренко также выступал за брестское Динамо.

В отборе на чемпионат Европы-2023 молодежная сборная Беларуси уступила Исландии, Португалии и Греции, а также разгромила Лихтенштейн.















