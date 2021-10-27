+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Адвокат Марадоны считает, что Диего умер в результате плохого лечения

Матиас Морла, бывший адвокат легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, дал показания в суде, где заявил, что сердце его клиента буквально "разорвалось" в результате ненадлежащего качества лечения.

 
 
"Врачами было сделано много ошибок, потому что Диего умер, они раздували и раздували беднягу, пока его сердце не взорвалось.

Ранее я проинформировал всех о состоянии Диего. Но после его смерти мы поняли, что это произошло из-за количества воды, скопившейся в его теле. Решение семьи лечить Марадону дома было сумасшедшим. Врачи настаивали на том, чтобы он оставался в клинике", — цитирует Морлу FOX Sports.

Близкие из окружения Диего дали показания в ходе расследования, чтобы определить, имело ли место какое-либо пренебрежение или злоупотребление служебным положением в отношении Марадоны. Морла сообщил, пишет Football.by, что во время его последнего визита к Марадоне 16 ноября "у него был странный роботизированный голос — очень высокий и прерывистый".

Морла добавил, что, по его мнению, его клиента "бросили дочери". При этом ранее две старшие дочери Марадоны — Далма и Джанинна, были обвинены в августе в преследовании и домогательствах к адвокату в интернете.

Напомним, Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]