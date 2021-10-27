







Из белорусской заявки на финал Fed Cup пропали Виктория Азаренко и Ольга Говорцова. В состав команды введена Шиманович, пишет Прессбол.





"Даже ее восемнадцатилетний возраст берет свое. У Виктории получился прекрасный турнир в Индиан-Уэллсе, но она слишком много отдала там сил и приняла решение завершить сезон. Теперь она будет отдыхать и готовиться к следующему сезону. На самом деле здесь ведь совсем чуть-чуть осталось. Если Открытый чемпионат Австралии опять будет с каким-то карантином, то вылетать туда нужно будет в середине декабря", — сказала Татьяна в эфире программы "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5".



















