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Татьяна Пучек пояснила, почему Виктория Азаренко не выступит в финале Fed Cup

Капитан женской сборной Беларуси Татьяна Пучек рассказала, почему Виктория Азаренко не выступит в финале Fed Cup.



Из белорусской заявки на финал Fed Cup пропали Виктория Азаренко и Ольга Говорцова. В состав команды введена Шиманович, пишет Прессбол.

"Даже ее восемнадцатилетний возраст берет свое. У Виктории получился прекрасный турнир в Индиан-Уэллсе, но она слишком много отдала там сил и приняла решение завершить сезон. Теперь она будет отдыхать и готовиться к следующему сезону. На самом деле здесь ведь совсем чуть-чуть осталось. Если Открытый чемпионат Австралии опять будет с каким-то карантином, то вылетать туда нужно будет в середине декабря", — сказала Татьяна в эфире программы "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5".
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