+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Модрич: «Я никогда и не думал, что смогу добиться всего того, что мне удалось сделать»

Полузащитник провел 400 матчей в форме Реала.

Лука Модрич, Getty Images

Хавбек Реала Лука Модрич принял участие в 400-м матче за мадридцев, пишет Спортарена. Бланкос справились с Барселоной в 10-м туре Ла Лиги (2:1).

«Это потрясающее достижение, я горжусь этим и очень рад. Надеюсь провести еще больше матчей — посмотрим, насколько больше.

У меня в Реале все складывается отлично с самого начала. Я никогда и не думал, что смогу добиться всего того, что мне удалось сделать.

Я исполнил свою мечту — играть за Реал. Я признателен за все, что мне довелось пережить тут, и на этом мы останавливаться не собираемся», — заявил Модрич.

Реал с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице Примеры. 27 октября мадридцы сыграют с Осасуной.
Источник: Ирина Т.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]