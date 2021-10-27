Модрич: «Я никогда и не думал, что смогу добиться всего того, что мне удалось сделать»
Полузащитник провел 400 матчей в форме Реала.
Лука Модрич, Getty Images
Хавбек Реала Лука Модрич принял участие в 400-м матче за мадридцев, пишет Спортарена. Бланкос справились с Барселоной в 10-м туре Ла Лиги (2:1).
«Это потрясающее достижение, я горжусь этим и очень рад. Надеюсь провести еще больше матчей — посмотрим, насколько больше.
У меня в Реале все складывается отлично с самого начала. Я никогда и не думал, что смогу добиться всего того, что мне удалось сделать.
Я исполнил свою мечту — играть за Реал. Я признателен за все, что мне довелось пережить тут, и на этом мы останавливаться не собираемся», — заявил Модрич.
Реал с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице Примеры. 27 октября мадридцы сыграют с Осасуной.
Источник: Ирина Т.
07:32 27/10/2021
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