Артем Милевский, dynamo-brest.by





В ближайшее время президент киевлян Игорь Суркис проведет переговоры с экс-футболистом и предложит ему работу. По результатам встречи станет известно, какую должность в Динамо сможет получить Милевский.





Напомним, Милевский завершил карьеру в начале осени. Артем планировал сосредоточиться на работе в медийной сфере.





Украинец выступал за Динамо 11 лет. Также в карьере он успел поиграть в Хайдуке, Сплите, Конкордии, Тосно, Кишварде и Динамо-Брест. Последним клубом форварда стал Минай.







