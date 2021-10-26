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Артем Милевский может получить работу в Киеве

Бывший украинский нападающий Артем Милевский может получить работу в структуре киевского Динамо.

Артем Милевский, dynamo-brest.by

В ближайшее время президент киевлян Игорь Суркис проведет переговоры с экс-футболистом и предложит ему работу. По результатам встречи станет известно, какую должность в Динамо сможет получить Милевский.

Напомним, Милевский завершил карьеру в начале осени. Артем планировал сосредоточиться на работе в медийной сфере.

Украинец выступал за Динамо 11 лет. Также в карьере он успел поиграть в Хайдуке, Сплите, Конкордии, Тосно, Кишварде и Динамо-Брест. Последним клубом форварда стал Минай.
sportarena.by
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