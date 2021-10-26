+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

От участия в чемпионате мира-2021 по художественной гимнастике отказались все олимпийские чемпионки Токио

Сборная Болгарии по художественной гимнастике, победитель Олимпийских игр в Токио в групповом многоборье, отказалась от выступления на чемпионате мира в Японии.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

В турнире не примут участие Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова, Лаура Траатс, Эрика Зафирова, которые на Олимпиаде в Токио победили в групповом многоборье. В борьбе за золото они опередили российских гимнасток. Об участии болгарских спортсменок в индивидуальных соревнованиях пока неизвестно.

Пресс-служба Болгарской федерации художественной гимнастики назвала причину снятия с группового многоборья. "Вчера у нашей команды было две тренировки, после второй Лаура Траатс почувствовала сильную и резкую боль. Сразу же обратились за консультацией к врачу команды, который посчитал, что у Лауры серьезная травма и ее участие невозможно. Всем девочкам ужасно жаль, но здоровье превыше всего, и это единственно верное решение на данном этапе", — говорится в сообщении.

Еще в сентябре стало известно, что чемпионат мира пропустит израильская сборная, в том числе олимпийская чемпионка в индивидуальном многоборье Линой Ашрам.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Китакюсю с 27 по 31 октября, пишет pressball.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]