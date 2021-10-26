Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).





В турнире не примут участие Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова, Лаура Траатс, Эрика Зафирова, которые на Олимпиаде в Токио победили в групповом многоборье. В борьбе за золото они опередили российских гимнасток. Об участии болгарских спортсменок в индивидуальных соревнованиях пока неизвестно.





Пресс-служба Болгарской федерации художественной гимнастики назвала причину снятия с группового многоборья. "Вчера у нашей команды было две тренировки, после второй Лаура Траатс почувствовала сильную и резкую боль. Сразу же обратились за консультацией к врачу команды, который посчитал, что у Лауры серьезная травма и ее участие невозможно. Всем девочкам ужасно жаль, но здоровье превыше всего, и это единственно верное решение на данном этапе", — говорится в сообщении.





Еще в сентябре стало известно, что чемпионат мира пропустит израильская сборная, в том числе олимпийская чемпионка в индивидуальном многоборье Линой Ашрам.





Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Китакюсю с 27 по 31 октября, пишет pressball.by



