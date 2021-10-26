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Ковальчук: Если спортсмен не входит в число 60 лучших в мире, то какой смысл везти его на Олимпиаду?

Функционер признался, что в ближайшее время будет пересмотрен подход к отправке спортсменов на Игры

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук порассуждал о формировании команды на следующие Олимпийские игры. 

— Сегодня важно, чтобы спортсмен был в национальной команде на основе своих результатов, а не просто, чтобы иметь в списке определенное количество спортсменов. Будем пересматривать подходы к отправке спортсмена на Олимпиаду. Если он не входит в число 60 лучших в мире, то какой смысл везти его на Олимпиаду?

К сожалению, были спортсмены, которые ехали на Олимпиаду в качестве туристов. До следующих летних Олимпийских игр осталось три года и время на раскачку у нас совсем нет. Мы еще вчера должны были начать подготовку к Олимпийским играм. Для анализа у нас еще ноябрь-декабрь, а с 1 января все должны быть в строю и понимать, что следующий экзамен будет еще тяжелее.

И из наблюдений – наличие хороших условий не всегда является гарантией хорошего результата. Спортсмен должен быть немного голодным, чтобы у него появилось стремление показать результат. А когда у него все хорошо, есть отличная база, стабильная зарплата – то зачем напрягаться, жизнь уже удалась. Возможно, мы здесь какую-то ошибку допускаем. Для меня это были первые Олимпийские игры в качестве министра, так что нам всем надо разбираться.

— Как для вас лично прошла первая Олимпиада в качестве министра?

— Ночами смотрел за каждым стартом наших спортсменов. И там, где не удалось, конечно же, было разочарование. Хочу сказать, что самому участвовать в соревнованиях на сто процентов проще. Себе всегда легче предъявлять претензии и находить оправдания. А наблюдать и смотреть со стороны очень сложно, эмоционально выгораешь, – сказал Ковальчук.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио сборная Беларуси завоевала семь медалей (1 золото, три серебра и три бронзы). Этот результат стал худшим за всю историю выступлений белорусских спортсменов на летних Играх.
Источник: sportarena.by
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