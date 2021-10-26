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Из белорусской заявки на финал Fed Cup пропали Азаренко и Говорцова

В понедельник, 1 ноября, в Праге начнется финальный турнир "Кубка Билли Джин Кинг" (ранее Кубок федерации).

1 ноября белоруски, выступающие в группе "B", сыграют с бельгийками, 4-го — с австралийками. В полуфинал выходит только победитель,

В преддверии старта белорусская команда значительно ослабла. О неучастии в турнире Арины Соболенко (N 2 ВТА), перенесшей ковид, было известно давно. 

А на днях из белорусской заявки на официальном сайте соревнований исчезли Виктория Азаренко (27) и Ольга Говорцова (134).

В ростер национальной команды к Александре Саснович (86), Юлии Готовко (228) и Лидии Морозовой (87 в паре) добавилась Ирина Шиманович (267).
Источник: pressball.by
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