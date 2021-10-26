1 ноября белоруски, выступающие в группе "B", сыграют с бельгийками, 4-го — с австралийками. В полуфинал выходит только победитель,





В преддверии старта белорусская команда значительно ослабла. О неучастии в турнире Арины Соболенко (N 2 ВТА), перенесшей ковид, было известно давно.





А на днях из белорусской заявки на официальном сайте соревнований исчезли Виктория Азаренко (27) и Ольга Говорцова (134).





В ростер национальной команды к Александре Саснович (86), Юлии Готовко (228) и Лидии Морозовой (87 в паре) добавилась Ирина Шиманович (267).











