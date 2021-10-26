Овечкин обновил один из рекордов Гретцки
Накануне российский форвард отметился дублем в выездном матче против "Оттавы" (7:5).
Таким образом, Овечкин смог отличиться в своем 84 гостевом матче и побил рекорд, принадлежавший Гретцки (83).
По общему показателю Овечкин (151) занимает четвертое место в списке по проведенным матчам, в которых форвард отметился минимум двумя голами, лидирует в этом рейтинге Гретцки (189).
Всего же на счету россиянина 737 шайб в НХЛ. Овечкин занимает пятое место в списке лучших снайперов в истории Лиги, российского нападающего опережают только Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
Источник: sputnik.by
15:26 26/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение