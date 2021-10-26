Шарангович тренировался в первом звене Нью-Джерси
25 октября состоялась очередная тренировка Нью-Джерси.
Белорусский нападающий Егор Шарангович выходил на лед на правом краю первого звена. Его партнерами по тройке были Нико Хишир и Янне Куокканен.
Ранее наш соотечественник играл во втором звене Дьяволов.
В текущем сезоне Шарангович сыграл четыре матча в НХЛ, в которых отметился тремя (0+3) результативными действиями.
Следующий матч Дьяволы проведут 27 ноября против Калгари. Начало игры — в 02:00 по минскому времени.
Источник: sportarena.by
12:23 26/10/2021
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