



Белорусский нападающий Егор Шарангович выходил на лед на правом краю первого звена. Его партнерами по тройке были Нико Хишир и Янне Куокканен.





Ранее наш соотечественник играл во втором звене Дьяволов.





В текущем сезоне Шарангович сыграл четыре матча в НХЛ, в которых отметился тремя (0+3) результативными действиями.





Следующий матч Дьяволы проведут 27 ноября против Калгари. Начало игры — в 02:00 по минскому времени.