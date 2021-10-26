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Шарангович тренировался в первом звене Нью-Джерси

25 октября состоялась очередная тренировка Нью-Джерси.


Белорусский нападающий Егор Шарангович выходил на лед на правом краю первого звена. Его партнерами по тройке были Нико Хишир и Янне Куокканен.

Ранее наш соотечественник играл во втором звене Дьяволов.

В текущем сезоне Шарангович сыграл четыре матча в НХЛ, в которых отметился тремя (0+3) результативными действиями. 

Следующий матч Дьяволы проведут 27 ноября против Калгари. Начало игры — в 02:00 по минскому времени.
Источник: sportarena.by
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