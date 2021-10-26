— После первой игры с Юностью вы сказали, что второй поединок с минчанами будет гораздо сложнее, так как они выложились всего лишь на процентов восемьдесят. Так за счёт чего всё-таки удалось добиться успеха во втором матче?





— Вышли с более серьезным настроем, большим желанием и самоотдачей. Упростили и ускорили игру, реализовали свои моменты, а в своей зоне сыграли компактно. Плюс удачно дебютировал молодой вратарь, а полевые помогли блокировкой бросков.





— Юность в игре шесть раз имела численное преимущество, но ни разу не смогла его реализовать. Это вы с помощью тренерского штаба так хорошо разобрали их большинство?





— Да, разбирали игру в большинстве, все-таки Юность в предыдущих матчах в каждой игре забивала при розыгрыше лишнего. Стремились при спорной шайбе синхронно прессинговать соперника, не давая времени и пространства для принятия решений, а при четком владении забирали свой «пятак».





— За третий период минчане бросили пятнадцать раз, а Лида лишь дважды. Здорово сыграли в этот момент ваши вратари?





— Да, они очень помогли, но стоит сказать, что суперопасных моментов не было. В основном броски с периметра с попыткой помехи или добивания.





— Впервые за девять лет Лида переиграла Юность. Ощущалось ли то, что вы порадовали своих болельщиков победой над чемпионом страны впервые за столь длительный срок?





— Ощущалось скорее, что только с пятого раза в этом сезоне удалось выиграть, а исторически в этом нет ничего удивительного. Сейчас же чемпионат подравнялся не за счет усиления слабых команд, а за счет ослабления сильных, а причиной этому послужили легионерские, возрастные лимиты, потолок зарплат, ограничение заявки на матч, хотя разрыв по-прежнему велик. Вот поэтому многолетние серии побед прерываются: Могилев с Юностью, Витебск с ними же. Теперь настала и наша очередь.





Лида с 17 очками занимает десятое место в турнирной таблице Экстралиги. Сегодня, 26 октября, рыцари сыграют с новополоцким Химиком.