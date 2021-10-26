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Шесть медалей завоевали белорусские спортсмены на ЧМ по кикбоксингу в Италии

Белорусские спортсмены завоевали шесть медалей различного достоинства на чемпионате мира по кикбоксингу WAKO среди взрослых, который проходил в итальянском городе Лидо-ди-Езоло.



Два золота на счет белорусской сборной записали Максим Казаку (57 кг), выступавший в виде программы К-1, и Виктор Нечитайло (60 кг), соревновавшийся в разделе лоу-кик, пишет БЕЛТА.

Серебряная награда пришлась впору Сергею Шмаргуну (63,5 кг, лоу-кик).

Бронзовые медали планетарного форума на счету Дмитрия Сикорского (91 кг, лоу-кик), Кирилла Воробья (51 кг, К-1) и Дианы Емельяновой (свыше 71 кг, К-1).

Всего на чемпионате мира по кикбоксингу в Италии, проводившемся под эгидой WAKO, выступили 1,7 тыс. спортсменов из 70 стран.-0-
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