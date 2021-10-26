



Иван сыграл за "Витязь" три матча, пропустив восемь шайб и отразив 116 бросков (93,5%), находясь на просмотровом контракте, и должен был подписать с подольским клубом полноценное соглашение. Однако в последний момент на сцене появилось "Динамо", и агент хоккеиста отказался от контракта с подольским клубом.





Бело-голубые накануне проиграли именно "Витязю" (2:5), а Кульбаков отбил 45 бросков из 47. Первую тренировку в "Динамо" Иван проведет 26 октября, пишет Прессбол.











