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Белорусский голкипер Иван Кульбаков переходит из "Витязя" в московское "Динамо"

Об этом сообщает журналист "СЭ" Михаил Зислис.


Иван сыграл за "Витязь" три матча, пропустив восемь шайб и отразив 116 бросков (93,5%), находясь на просмотровом контракте, и должен был подписать с подольским клубом полноценное соглашение. Однако в последний момент на сцене появилось "Динамо", и агент хоккеиста отказался от контракта с подольским клубом.

Бело-голубые накануне проиграли именно "Витязю" (2:5), а Кульбаков отбил 45 бросков из 47. Первую тренировку в "Динамо" Иван проведет 26 октября, пишет Прессбол.
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