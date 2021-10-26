+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Блохин высказался о прощании Милевского под песню "Виват, король"

Легендарный форвард киевского "Динамо" Олег Блохин прокомментировал прощание Артема Милевского с болельщиками в перерыве матча бело-синих с "Днепром-1".



Артем Милевский сделал круг почета под песню "Виват, король!" и пожал руки десяткам болельщиков на трибунах НСК "Олимпийский". Пишет Gazeta.ua со ссылкой на Footboom.

"Да что тут говорить? Ну попрощался - хорошо, молодец. То, что под песню "Виват, король!" - так ее сейчас везде включают, чего об этом лишний раз говорить? Артему желаю удачи. Собирается провести прощальный матч? Это замечательно", - коротко резюмировал Олег Владимирович.

Песня "Виват, король!" в исполнении Тамары Гвердцители впервые прозвучала в июне 1989-го во время прощального матча Олега Блохина на Республиканском стадионе в Киеве.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]