







Артем Милевский сделал круг почета под песню "Виват, король!" и пожал руки десяткам болельщиков на трибунах НСК "Олимпийский". сделал круг почета под песню "Виват, король!" и пожал руки десяткам болельщиков на трибунах НСК "Олимпийский". Пишет Gazeta.ua со ссылкой на Footboom.





"Да что тут говорить? Ну попрощался - хорошо, молодец. То, что под песню "Виват, король!" - так ее сейчас везде включают, чего об этом лишний раз говорить? Артему желаю удачи. Собирается провести прощальный матч? Это замечательно", - коротко резюмировал Олег Владимирович.





Песня "Виват, король!" в исполнении Тамары Гвердцители впервые прозвучала в июне 1989-го во время прощального матча Олега Блохина на Республиканском стадионе в Киеве.