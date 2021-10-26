Фанаты "Барселоны" атаковали машину Рональда Кумана после поражения от "Реала"
Фанаты "Барселоны" атаковали машину главного тренера команды Роналда Кумана после матча десятого тура чемпионата Испании против "Реала" (1:2).
Болельщики окружили автомобиль, в котором находился Куман, стали стучать по машине и громко кричать.
В клубе осудили действия своих болельщиков: "Барселона" публично осуждает жестокие и пренебрежительные действия, с которыми столкнулся наш тренер, покидая "Камп Ноу". Клуб примет необходимые меры безопасности и дисциплинарные меры, чтобы подобные досадные инциденты не повторились".
"Реал" набрал 20 очков за девять туров и занимает 2-е место в турнирной таблице Ла лиги. У "Барселоны" 15 очков и 9-я позиция, пишет Прессбол.
08:31 26/10/2021
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