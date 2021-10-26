+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Фанаты "Барселоны" атаковали машину Рональда Кумана после поражения от "Реала"

Фанаты "Барселоны" атаковали машину главного тренера команды Роналда Кумана после матча десятого тура чемпионата Испании против "Реала" (1:2).



Болельщики окружили автомобиль, в котором находился Куман, стали стучать по машине и громко кричать.

В клубе осудили действия своих болельщиков: "Барселона" публично осуждает жестокие и пренебрежительные действия, с которыми столкнулся наш тренер, покидая "Камп Ноу". Клуб примет необходимые меры безопасности и дисциплинарные меры, чтобы подобные досадные инциденты не повторились".

"Реал" набрал 20 очков за девять туров и занимает 2-е место в турнирной таблице Ла лиги. У "Барселоны" 15 очков и 9-я позиция, пишет Прессбол.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]