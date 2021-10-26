







Болельщики окружили автомобиль, в котором находился Куман, стали стучать по машине и громко кричать.





В клубе осудили действия своих болельщиков: "Барселона" публично осуждает жестокие и пренебрежительные действия, с которыми столкнулся наш тренер, покидая "Камп Ноу". Клуб примет необходимые меры безопасности и дисциплинарные меры, чтобы подобные досадные инциденты не повторились".



