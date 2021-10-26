







На 90-й минуте матча команда «Перемога» забила гол. Именно после этого и началась драка. Кто-то даже использовал газовый баллончик, пишет Телеграф со ссылкой на censor.net.





«Все сюда!», — позвал кто-то из участников «замеса». Дальше слышны только нецензурные выражения.





Позже в инцидент вмешались сотрудники правоохранительных органов, которые пытались разнять драку.





Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!













Конечно же, это не первый случай массовой драки на матчах. Но в Украине это уже как будто бы становится неотъемлемой частью футбола, традицией.





Например, массовая драка после матча украинской первой лиги «Подолье» — «Олимпик» в начале октября.





После финального свистка к судье матча побежали футболисты «Подолья», которые высказывали претензии по поводу компенсированного времени и отмененного гола команды во втором тайме. Игроки «Олимпика» пытались оградить судью от футболистов «Подолья», в результате чего возникла потасовка, переросшая в драку.





При этом, выяснение отношений продолжилось и в подтрибунном помещении стадиона.







