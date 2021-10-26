«Все сюда!» — В Украине футбольный матч закончился массовой дракой: тренеров, футболистов и зрителей. Кажется, это уже традиция
23 октября футбольный украинский матч второй лиги «Сумы»-«Перемога» закончился дракой. Там были все: и тренеры, и игроки, и фанаты. И это далеко не первый случай.
На 90-й минуте матча команда «Перемога» забила гол. Именно после этого и началась драка. Кто-то даже использовал газовый баллончик, пишет Телеграф со ссылкой на censor.net.
«Все сюда!», — позвал кто-то из участников «замеса». Дальше слышны только нецензурные выражения.
Позже в инцидент вмешались сотрудники правоохранительных органов, которые пытались разнять драку.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Конечно же, это не первый случай массовой драки на матчах. Но в Украине это уже как будто бы становится неотъемлемой частью футбола, традицией.
Например, массовая драка после матча украинской первой лиги «Подолье» — «Олимпик» в начале октября.
После финального свистка к судье матча побежали футболисты «Подолья», которые высказывали претензии по поводу компенсированного времени и отмененного гола команды во втором тайме. Игроки «Олимпика» пытались оградить судью от футболистов «Подолья», в результате чего возникла потасовка, переросшая в драку.
При этом, выяснение отношений продолжилось и в подтрибунном помещении стадиона.
08:06 26/10/2021
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