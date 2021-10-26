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Лукашенко наградил орденом альпинистов, поднявших на вершину Эвереста Госфлаг Беларуси

Александр Лукашенко подписал указ №416 о награждении орденом и медалью Франциска Скорины, сообщили в пресс-службе главы государства.



"За высокие спортивные достижения, профессионализм, значительный вклад в популяризацию белорусского спорта на международной арене, поднятие Знамени Победы и Государственного флага Республики Беларусь на вершину Эвереста орденом Франциска Скорины награждены почетный консул Индонезии в Кыргызстане Эдуард Кубатов, генеральный директор ООО "Промышленная группа "Векпром", член Белорусской федерации альпинизма Вадим Фролов и директор ООО "Вертикаль" Георгий Шулепов", - говорится в сообщении.

Кроме того, медали Франциска Скорины удостоены директор музея-заповедника А.С.Пушкина "Михайловское" Георгий Василевич и директор Национального художественного музея Китая У Вэйшань за значительный личный вклад в укрепление и развитие международных культурных связей.
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