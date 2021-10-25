Это следует из опубликованного на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) плейбука.





В понедельник оргкомитет "Пекин-2022" опубликовал две версии плейбука: одна предназначена для спортсменов и официальных лиц команд, другая — для вещателей Игр, международных федераций, журналистов и работников, задействованных в организации Олимпиады, пишет Прессбол.





Согласно плейбуку для спортсменов, участник Игр может избежать 21-дневного карантина, если будет привит всеми компонентами вакцины. При этом вакцинацию следует пройти не менее чем за 14 дней до отъезда в Китай. Спортсмены могут быть освобождены от вакцинации при медицинских противопоказаниях.





Отмечается, что на Играх будут действовать строгие антиковидные протоколы, чтобы как можно скорее выявить зараженных инфекцией лиц и их контакты. Среди рекомендованных для ношения масок называются KN95, N95, FFP2 или их аналоги, маски можно не носить во время тренировок, соревнований, еды, питья, сна, или когда человек находится один.





Кроме того, на Олимпиаде в Пекине будет работать так называемая замкнутая система регулирования, при которой участники будут передвигаться только по заданным маршрутам — например, от аэропорта до олимпийской деревни, а оттуда до тренировочных центров, мест проведения соревнований, на церемонии открытия и закрытия. Всего такие зоны будут организованы в трех городах — Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.





Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.











