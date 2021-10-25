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Гомель узнал своих соперников в рамках Континентального кубка

Стали известны составы групп третьего раунда Континентального кубка.Турнир пройдёт в датском Ольборге с 19 по 21 ноября.

Гомель сыграет в группе F вместе с Шеффилдом (Великобритания), Ольборгом (Дания) и Азиаго (Италия). Азиаго выиграл свою группу во втором раунде, победив во всех матчах мини-турнира. Турнир пройдет в датском Ольборге с 19 по 21 ноября.
 
В группе E в сыграют Краковия (Польша), Попрад (Словакия) и Олимп (Латвия). Турнир в этой группе состоится в польском Кракове.

По две команды из каждой группы выйдут в финальный этап турнира, пишет sportarena.by
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