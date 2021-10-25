Гомель сыграет в группе F вместе с Шеффилдом (Великобритания), Ольборгом (Дания) и Азиаго (Италия). Азиаго выиграл свою группу во втором раунде, победив во всех матчах мини-турнира. Турнир пройдет в датском Ольборге с 19 по 21 ноября.

В группе E в сыграют Краковия (Польша), Попрад (Словакия) и Олимп (Латвия). Турнир в этой группе состоится в польском Кракове.





По две команды из каждой группы выйдут в финальный этап турнира, пишет sportarena.by



