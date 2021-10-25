+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Рекорд: кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за $1,5 млн

Пара кроссовок, в которых легендарный баскетболист Майкл Джордан выступал в дебютном сезоне в НБА в 1984 году, ушла с молотка на аукционе Sotheby’s за $1,472 млн. Это максимальная цена для кроссовок на торгах.

На странице аукционного дома в Twitter сказано, что проданную пару компания Nike разработала специально для баскетболиста. Теперь это самые дорогие кроссовки, которые когда-либо уходили с молотка.

Как сообщает Bloomberg, обувь баскетболиста купил коллекционер Ник Фиорелла, который также собирает карточки с автографами.

К слову, в мае этого года на аукционе Heritage Auctions еще одна вещь Джордана установила рекорд. Его майку продали за $1,38 млн, что стало максимумом за форму спортсмена.
officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]