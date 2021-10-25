Рекорд: кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за $1,5 млн
Пара кроссовок, в которых легендарный баскетболист Майкл Джордан выступал в дебютном сезоне в НБА в 1984 году, ушла с молотка на аукционе Sotheby’s за $1,472 млн. Это максимальная цена для кроссовок на торгах.
На странице аукционного дома в Twitter сказано, что проданную пару компания Nike разработала специально для баскетболиста. Теперь это самые дорогие кроссовки, которые когда-либо уходили с молотка.
Как сообщает Bloomberg, обувь баскетболиста купил коллекционер Ник Фиорелла, который также собирает карточки с автографами.
К слову, в мае этого года на аукционе Heritage Auctions еще одна вещь Джордана установила рекорд. Его майку продали за $1,38 млн, что стало максимумом за форму спортсмена.
19:12 25/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение