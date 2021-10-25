На странице аукционного дома в Twitter сказано, что проданную пару компания Nike разработала специально для баскетболиста. Теперь это самые дорогие кроссовки, которые когда-либо уходили с молотка.





Как сообщает Bloomberg, обувь баскетболиста купил коллекционер Ник Фиорелла, который также собирает карточки с автографами.





К слову, в мае этого года на аукционе Heritage Auctions еще одна вещь Джордана установила рекорд. Его майку продали за $1,38 млн, что стало максимумом за форму спортсмена.



