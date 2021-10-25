В рассылке сообщались условия, на которых теннисисты смогут приехать на Australian Open-2022.





«Это письмо было разослано исключительно теннисисткам, однако спустя уже два часа вы публикуете его у себя в «твиттере». Очень сомневаюсь, что письмо предназначалось для вас. Или я упустила момент, когда вы стали одним из игроков WTA-тура?» — написала Азаренко на своей странице в «Твиттере».





«Вика, это моя работа. Если у вас возникли проблемы с тем, что информация просочилась ко мне и как минимум ещё одному журналисту, предлагаю пристыдить тех, кто её слил», — ответил Ротенберг на выпад теннисистки.











