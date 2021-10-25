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Умер бывший исполнительный директор ФХБ

Вчера не стало экс-исполнительного директора ФХБ Сергея Савицкого. Он ушел из жизни в возрасте 71 года.


Сергей Савицкий работал в Федерации хоккея Беларуси с 2004 по 2018 годы. 

В ФХБ в разное время он занимал должности генерального тренера-менеджера детско-юношеского хоккея, менеджера по проведению соревнований, специалиста спортивно-организационного отдела, специалиста по проведению соревнований, исполнительного директора ФХБ, сообщает hockey.by.
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