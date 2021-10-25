Аргентинский форвард "ПСЖ" Лионель Месси успел провести 4 матча в Лиге 1 за парижскую команду, но пока так и не забил.





Как сообщает Stats Foot, аргентинец впервые с сезона–2005/06 не сумел отличиться в первых для себя четырех матчах чемпионата.