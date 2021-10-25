Месси впервые за 16 лет не смог забить в первых четырех матчах сезона в чемпионате
В матче 11-го тура чемпионата Франции "Марсель" и "Пари Сен-Жермен" завершили встречу без забитых голов — 0:0.
Аргентинский форвард "ПСЖ" Лионель Месси успел провести 4 матча в Лиге 1 за парижскую команду, но пока так и не забил.
Как сообщает Stats Foot, аргентинец впервые с сезона–2005/06 не сумел отличиться в первых для себя четырех матчах чемпионата.
Источник: football.by
15:53 25/10/2021
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