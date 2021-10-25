+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Самый грустный день: тренер "Спартака" о рекордном поражении от "Зенита"

Сразу после игры пресс-служба "красно-белых" выступила с заявлением, в котором извинилась перед болельщикам и опровергла слухи об уходе главного тренера команды.


Для "Спартака" в игре против "Зенита" все пошло не по плану, команда играла расфокусированно, заявил на послематчевой пресс-конференции рулевой московского клуба Руй Витория.

"Для нас это очень грустный день...Соперник воспользовался нашими ошибками, вёл свою игру. Мы играли несфокусированно - это основная причина поражения, надо это признать", - отметил он.

По его словам, пишет Sputnik, команда боролась недостаточно - нужно было быть агрессивнее, идти в контратаки и не позволять сопернику забегать за спину.

"Иногда все идет не так, как нам бы хотелось. Это результат коллективной ошибки - как моя, так и игроков", - добавил Витория.

Португальский коуч пояснил, что план на матч был такой - играть с большего в середине, чтобы изучить соперника, а потом перехватить инициативу. Но это не сработало.

Сразу после игры пресс-служба московского клуба выступила с заявлением, в котором извинилась перед болельщикам и опровергла слухи об уходе главного тренера команды.

Центральный матч 12-го тура Российского премьер-лиги прошел в Санкт-Петербурге. "Зенит" забил сначала на 20-й минуте, добавил на 28-й, а к перерыву вел уже 4:0. "Красно-белые" отыграли один мяч в начале второй половины встречи, однако после этого питерцы забили в ворота соперника еще три гола. К слову, это поражение – самое крупное для "Спартака" в чемпионатах России.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]