



Для "Спартака" в игре против "Зенита" все пошло не по плану, команда играла расфокусированно, заявил на послематчевой пресс-конференции рулевой московского клуба Руй Витория.





"Для нас это очень грустный день...Соперник воспользовался нашими ошибками, вёл свою игру. Мы играли несфокусированно - это основная причина поражения, надо это признать", - отметил он.





По его словам, пишет Sputnik, команда боролась недостаточно - нужно было быть агрессивнее, идти в контратаки и не позволять сопернику забегать за спину.





"Иногда все идет не так, как нам бы хотелось. Это результат коллективной ошибки - как моя, так и игроков", - добавил Витория.





Португальский коуч пояснил, что план на матч был такой - играть с большего в середине, чтобы изучить соперника, а потом перехватить инициативу. Но это не сработало.





Сразу после игры пресс-служба московского клуба выступила с заявлением, в котором извинилась перед болельщикам и опровергла слухи об уходе главного тренера команды.





Центральный матч 12-го тура Российского премьер-лиги прошел в Санкт-Петербурге. "Зенит" забил сначала на 20-й минуте, добавил на 28-й, а к перерыву вел уже 4:0. "Красно-белые" отыграли один мяч в начале второй половины встречи, однако после этого питерцы забили в ворота соперника еще три гола. К слову, это поражение – самое крупное для "Спартака" в чемпионатах России.