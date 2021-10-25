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Арина Соболенко осталась на второй позиции в рейтинге WTA

Белоруска Арина Соболенко сохранила за собой второе место в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).



На прошлой неделе лучшая белорусская теннисистка выиграла лишь один матч на турнире в Москве и потеряла 365 рейтинговых очков, пишет БЕЛТА. Сейчас у нее 6750 баллов. Победительница турнира в российской столице эстонка Анетт Контавейт поднялась с 20-й на 14-ю строку мирового рейтинга. Виктория Азаренко опустилась на одну позицию, занимая 27-е место (2201 очко). Александра Саснович находится на 86-й строке (850), Ольга Говорцова занимает 134-е место (567).

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 9076 очков;

2. Арина Соболенко (Беларусь) - 6750;

3. Каролина Плишкова (Чехия) - 5320;

4. Барбора Крейчикова (Чехия) - 4708;

5. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4425;

6. Элина Свитолина (Украина) - 4096;

7. Мария Саккари (Греция) - 4005;

8. Унс Джабир (Тунис) - 3455;

9. Белинда Бенчич (Швейцария) - 3365;

10. Наоми Осака (Япония) - 3326.
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