Арина Соболенко осталась на второй позиции в рейтинге WTA
Белоруска Арина Соболенко сохранила за собой второе место в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
На прошлой неделе лучшая белорусская теннисистка выиграла лишь один матч на турнире в Москве и потеряла 365 рейтинговых очков, пишет БЕЛТА. Сейчас у нее 6750 баллов. Победительница турнира в российской столице эстонка Анетт Контавейт поднялась с 20-й на 14-ю строку мирового рейтинга. Виктория Азаренко опустилась на одну позицию, занимая 27-е место (2201 очко). Александра Саснович находится на 86-й строке (850), Ольга Говорцова занимает 134-е место (567).
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) - 9076 очков;
2. Арина Соболенко (Беларусь) - 6750;
3. Каролина Плишкова (Чехия) - 5320;
4. Барбора Крейчикова (Чехия) - 4708;
5. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4425;
6. Элина Свитолина (Украина) - 4096;
7. Мария Саккари (Греция) - 4005;
8. Унс Джабир (Тунис) - 3455;
9. Белинда Бенчич (Швейцария) - 3365;
10. Наоми Осака (Япония) - 3326.
09:30 25/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение