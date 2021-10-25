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Роналду выступил с заявлением после разгромного поражения МЮ в матче с "Ливерпулем"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выступил с заявлением после разгромного поражения "красных дьяволов" в матче 9-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (0:5).



"Иногда не получается добыть тот результат, за который мы боремся, либо счет на табло не тот, что нужен нам. За это в ответе мы и только мы, потому что винить больше некого. Наши фанаты снова были невероятны, постоянно нас поддерживали. Они заслуживают большего. Они заслуживают гораздо лучших результатов, и мы должны сделать это для них. Время настало!" - написал Роналду в своем Instagram.


Напомним, пишет ru.oxu.az, 24 октября на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Ливерпуль". Гости одержали разгромную победу - 5:0.

Сам Роналду сумел отличиться забитым мячом во втором тайме, но гол не был засчитан после консультации арбитра с VAR.
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