







"Иногда не получается добыть тот результат, за который мы боремся, либо счет на табло не тот, что нужен нам. За это в ответе мы и только мы, потому что винить больше некого. Наши фанаты снова были невероятны, постоянно нас поддерживали. Они заслуживают большего. Они заслуживают гораздо лучших результатов, и мы должны сделать это для них. Время настало!" - написал Роналду в своем Instagram.









Напомним, Напомним, пишет ru.oxu.az, 24 октября на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Ливерпуль". Гости одержали разгромную победу - 5:0.





Сам Роналду сумел отличиться забитым мячом во втором тайме, но гол не был засчитан после консультации арбитра с VAR.