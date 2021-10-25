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АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед"

"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 5:0 в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).



Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

В составе победителей отличились Наби Кейта (5-я минута), Диогу Жота (13) и Мохаммед Салах (38, 45+5, 50). На 52-й минуте ворота "Ливерпуля" поразил нападающий хозяев Криштиану Роналду, однако гол был отменен после видеопросмотра, пишет ru.oxu.az. На 60-й минуте полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба получил прямую красную карточку за грубую игру.


"Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" с разницей в пять мячей впервые с 1925 года.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 21 очко в девяти встречах. Лидирует лондонский "Челси" (22 очка). "Манчестер Юнайтед" сохранил за собой седьмую строчку, имея в активе 14 очков в девяти встречах.

Следующий матч "Ливерпуль" проведет дома против "Брайтона" 30 октября, "Манчестер Юнайтед" в этот же день в гостях сыграет с "Тоттенхэмом".
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