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Артем Милевский попрощался с болельщиками киевского "Динамо" под песню "Виват, король!", посвященную Олег Блохину

Экс-форвард киевского и брестского клубов "Динамо" Артем Милевский попрощался с болельщиками киевлян во время матча 12-го тура чемпионата Украины с "Днепром-1".



36-летний экс-нападающий сделал круг почета под песню "Виват, король!" и пожал руки десяткам болельщиков на трибунах.

В составе киевского "Динамо" Милевский выступал с 2002 по 2013 годы. Провел 247 матчей, забил 82 гола и отдал 54 ассиста.

Песня "Виват, король!" посвящена уходу из спорта Олега Блохина, сообщает Прессбол со ссылкой на sport.ua.
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