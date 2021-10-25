







36-летний экс-нападающий сделал круг почета под песню "Виват, король!" и пожал руки десяткам болельщиков на трибунах.





В составе киевского "Динамо" Милевский выступал с 2002 по 2013 годы. Провел 247 матчей, забил 82 гола и отдал 54 ассиста.





Песня "Виват, король!" посвящена уходу из спорта Олега Блохина, сообщает Прессбол со ссылкой на sport.ua.











